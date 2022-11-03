Реактивная артиллерия "Отважных" уничтожила группу украинских диверсантов

Бойцы группировки "Отважные" показали видео ликвидации диверсионно-разведывательной группы врага на Лиманском направлении.

Разведчики подразделения "О" с помощью беспилотника смогли обнаружить группу вражеских диверсантов, которая, по всей видимости, искала место для наблюдательного пункта вблизи линии соприкосновения. Оттуда украинский корректировщик смог бы наводить артиллерию ВСУ на позиции российских войск.

Сообщается, что координаты противника были оперативно переданы расчётам реактивной системы залпового огня "Град", и ДРГ националистов удалось "накрыть" первым же залпом.

Накануне зенитчики ДНР рассказали, что советский зенитно-ракетный комплекс "Оса" успешно сбивает турецкие БПЛА Bayraktar.