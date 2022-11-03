Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации

Тактика российской армии в ходе специальной военной операции изменилась после назначения генерала Сергея Суровикина, отметил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.

"Уже меняется характер боевых действий. Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

Также "генерал Армагеддон" смог наладить взаимодействие всех силовых структур, участвующих в СВО, подчеркнул Алёхин. Подразделения Минобороны РФ, Росгвардии и ополченцы Донбасса стали лучше координировать свои действия, что сразу изменило ситуацию на поле боя.

Накануне российское оборонное ведомство показало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и рассказало об уничтожении командного пункта ВСУ.