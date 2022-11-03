Царёв: ещё один удар ВКС РФ и вся энергосистема Украины "ляжет"

Если по трансформаторам украинской энергосистемы будет нанесён ещё один ракетный удар, вся страна останется без электроэнергии, уверен бывший народный депутат Украины Олег Царёв.

Уже более трёх недель ВКС РФ массированными атаками планомерно выводят из строя критические объекты инфраструктуры по всей территории Украины. Ракеты уничтожают ТЭЦ и подстанции от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

По словам представителя крупнейшей украинской энергетической компании, в стране на складах заканчиваются запасные части для ремонта повреждённых узлов.

"По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадёт какая-нибудь наша ракета или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация", — заявил Царёв в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что пока Киеву хватало дублирующих каналов, оборудования, трансформаторов для восстановления энергоснабжения, но уже вскоре запасы подойдут к концу и "тогда обвально падёт вся система".

Ранее врио главы ДНР рассказал, что союзники успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта в республике.