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Царёв: ещё один удар ВКС РФ и вся энергосистема Украины "ляжет"

Силовые структуры

Если по трансформаторам украинской энергосистемы будет нанесён ещё один ракетный удар, вся страна останется без электроэнергии, уверен бывший народный депутат Украины Олег Царёв.

Царёв: ещё один удар ВКС РФ и вся энергосистема Украины "ляжет"

Уже более трёх недель ВКС РФ массированными атаками планомерно выводят из строя критические объекты инфраструктуры по всей территории Украины. Ракеты уничтожают ТЭЦ и подстанции от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

По словам представителя крупнейшей украинской энергетической компании, в стране на складах заканчиваются запасные части для ремонта повреждённых узлов.

"По Киеву ситуация такая, что если еще хоть один раз попадёт какая-нибудь наша ракета или "Герань" по каким-либо трансформаторам, то система ляжет. И по другим регионам примерно такая же ситуация", — заявил Царёв в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что пока Киеву хватало дублирующих каналов, оборудования, трансформаторов для восстановления энергоснабжения, но уже вскоре запасы подойдут к концу и "тогда обвально падёт вся система".

Ранее врио главы ДНР рассказал, что союзники успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта в республике.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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