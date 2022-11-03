Артиллерийский расчёт, который был произведён под командованием старшего лейтенанта Юрия Лапикова заставил группировку ВСУ покинуть один из населённых пунктов. Об этом заявили в Минобороны России.
В составе артиллерийского дивизиона Лапиков поддержал огнём действия российской армии и нанёс удары по укреплённым позициям боевиков.
"Под его командованием расчёты орудий, невзирая на контрбатарейную борьбу, точным огнём уничтожили пять единиц военной техники и около 15 пехотинцев противника", — отметили в ведомстве.
В результате боевых действий украинские солдаты покинули населённый пункт.
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