Артиллеристы ВС РФ под командованием Лапикова выбили ВСУ из населённого пункта

Артиллерийский расчёт, который был произведён под командованием старшего лейтенанта Юрия Лапикова заставил группировку ВСУ покинуть один из населённых пунктов. Об этом заявили в Минобороны России.

В составе артиллерийского дивизиона Лапиков поддержал огнём действия российской армии и нанёс удары по укреплённым позициям боевиков.

"Под его командованием расчёты орудий, невзирая на контрбатарейную борьбу, точным огнём уничтожили пять единиц военной техники и около 15 пехотинцев противника", — отметили в ведомстве.

В результате боевых действий украинские солдаты покинули населённый пункт.