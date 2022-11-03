Американцы и британцы вербуют международных террористов для того, чтобы перебрасывать их для участия в зоне спецоперации на стороне ВСУ.
Об этом 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, Запад не ищет пути диалога с РФ, а Украину использует для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского народа.
Спецслужбы западных стран рекрутировали свыше 8 тысяч иностранных наёмников, сказала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более трёх тысяч уже уничтожены, столько же убежали домой. Самые многочисленные группы приезжали из Штатов, Британии, Польши, Канады и Румынии.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.