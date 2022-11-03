Военкор Семён Пегов: центр Донецка под жёстким обстрелом, три женщины ранены

Утром 3 ноября украинские боевики вновь начали обстреливать мирные кварталы столицы Донецкой Народной Республики.

"Под жёстким обстрелом центр Донецка", — рассказал российский военкор Семён Пегов, проходящий лечение в местном госпитале после ранения.

Репортёр опубликовал видеоролик, в котором отметил, что националисты ведут огонь по гражданским из артиллерии натовского калибра.

Позже он уточнил: один из украинских снарядов попал в маршрутное такси, в результате чего ранены как минимум три женщины, причём одна из них в тяжелом состоянии.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины заверил, что достаточно ещё одного ракетного удара по инфраструктурным объектам Украины, и тогда вся энергосистема страны будет выведена из строя.