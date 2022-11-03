Патрушев: спецслужбы РФ предотвратили теракт на ЗАЭС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские боевики продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию из натовского оружия., также было получено сообщение о предотвращении теракта на ЗАЭС.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на этой Запорожской атомной электростанции", — сообщил он.

По словам секретаря Совбеза, сотрудники МАГАТЭ находятся на предприятии и знают кто и откуда стреляет, однако упорно продолжают об этом молчать, а в средствах массовой информации нагнетается ажиотаж относительно того, что обстрелы по ЗАЭС наносит Россия.

Ранее Патрушев заявил, что США и Британия вербуют террористов, чтобы перебрасывать их в ВСУ.