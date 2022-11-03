Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

Погодные условия начинают налаживаться, поэтому в ближайшее время командующий объединённой группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин столкнётся с серьёзными испытаниями. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. По его мнению, наиболее сложная обстановка будет на Херсонском направлении.

"Что бы ни случилось — это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу", — отметил комбат в своём Telegram-канале.

Ходаковский считает, что на плечи генерала никогда не ложилась ответственность настолько высокого уровня. Если в ходе боевых действий Суровикин одержит победу, то её зачтут не только генералу, но и его солдатам. Однако поражение будет персональным упущением Суровикина, убеждён комбат.

"Заодно припомнят и Лапина. Нужно же будет на ком-то отыграться? Держись, Главком", — заключил Ходаковский.