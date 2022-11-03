Яценюк: Украина начала процесс демилитаризации России

Украина ведёт "демилитаризацию и деимпериализацию" РФ, но россияне не хотят "освобождать" себя от Владимира Путина.

Об этом сообщил бывший премьер Украины Арсений Яценюк.

"Как мы можем наказать Россию? Усилить санкции, создать отдельный международный суд, чтобы привлечь Россию к ответственности, демилитаризировать РФ. И Украина начала этот процесс. Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России. Также нужна деимпериализация России, и Украина также начала этот процесс", — в ходе "киевского форума по безопасности" сказал премьер.

Он отметил, что народ России не оценил старания Украины. А если россияне хотят, чтобы их страна освободилась от власти, то пусть покажут это, убеждает Яценюк.

"Я не вижу таких ощущений у российского населения", — подытожил беглый глава украинского правительства.