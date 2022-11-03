Со здания администрации Херсонской области пропал российский флаг

В Сети появились фотографии и видео здания администрации Херсонской области, на котором нет российского флага.

Также украинские источники сообщают, что российские военные покинули часть блок-постов на правом берегу Днепра, в частности, в Чернобаевке.

Пока никаких официальных комментариев от Минобороны РФ о том, что может означать исчезновение триколора, не поступало.

Добавим, сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что возможна активизация боевых действий в регионе в ближайшие 1,5-2 недели. Также он не исключил боёв непосредственно в самом Херсоне.