В Сети появились фотографии и видео здания администрации Херсонской области, на котором нет российского флага.
Также украинские источники сообщают, что российские военные покинули часть блок-постов на правом берегу Днепра, в частности, в Чернобаевке.
Пока никаких официальных комментариев от Минобороны РФ о том, что может означать исчезновение триколора, не поступало.
Добавим, сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что возможна активизация боевых действий в регионе в ближайшие 1,5-2 недели. Также он не исключил боёв непосредственно в самом Херсоне.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.