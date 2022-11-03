В Нижегородской области родным погибшего в зоне СВО отказались дать выплаты

В администрации Дзержинска в Нижегородской области заявили, что семья погибшего в зоне военной спецоперации Александра Шилчина-Дементьева не получит выплаты.

По данным newsnn.ru, мужчина являлся добровольцем, который отбывал тюремный срок. Чиновники отметили, что у участника спецоперации остались жена и ребёнок. Также политики пообещали помочь с организацией похорон, заявили в СМИ.