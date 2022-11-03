В администрации Дзержинска в Нижегородской области заявили, что семья погибшего в зоне военной спецоперации Александра Шилчина-Дементьева не получит выплаты.
По данным newsnn.ru, мужчина являлся добровольцем, который отбывал тюремный срок. Чиновники отметили, что у участника спецоперации остались жена и ребёнок. Также политики пообещали помочь с организацией похорон, заявили в СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.