Клишас не верит, что увеличение срока службы в армии повысит её боеспособность

По мнению главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, предложение увеличить срок срочной воинской службы в армии до двух дел является не самым удачным.

Клишас уверен, что боеспособность армии зависит в первую очередь от профессионализма военных, а не от срока их службы.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до 2х лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников", — написал Клишас в своём Telergam-канале.

Сенатор добавил, что в любом случае этот вопрос будет обсуждаться в парламенте, и стороны, в том числе военные, должны высказать свою точку зрения по этому вопросу. Решающий голос будет за Минобороны, и россияне должны понимать целесообразность принятого решения.