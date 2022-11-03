МО: ВС РФ отразили атаки мотопехоты ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что мотопехотные роты армии Украины безуспешно попытались пять раз атаковать позиции российских солдат в направлении Мылового, Суханово, Брускинского и Ищенки в Херсонской области.

В результате операции на Николаево-Криворожском направлении ВСУ, по информации военного ведомства РФ, потеряли убитыми и ранеными 80 человек, шесть боевых бронеавтомобилей и семь машин.

Ранее в МИД России сказали, что Киев получил от Лондона подводные беспилотники. По этой причине власти нашей страны вызвали британского посла в ведомство.