Официальные представители Минобороны РФ заявили, что мотопехотные роты армии Украины безуспешно попытались пять раз атаковать позиции российских солдат в направлении Мылового, Суханово, Брускинского и Ищенки в Херсонской области.
В результате операции на Николаево-Криворожском направлении ВСУ, по информации военного ведомства РФ, потеряли убитыми и ранеными 80 человек, шесть боевых бронеавтомобилей и семь машин.
Ранее в МИД России сказали, что Киев получил от Лондона подводные беспилотники. По этой причине власти нашей страны вызвали британского посла в ведомство.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.