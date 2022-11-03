МО: ВС России разбили в Луганской Народной Республике две роты наёмников

Представители Минобороны РФ рассказали о попытке двух рот иностранных наёмников наступать на посёлок Новосёловское в Луганской Народной Республике. По информации ведомства, армия РФ на Купянском направлении отразила все атаки.

В ходе этой операции противник потерял свыше 130 наёмников и солдат ВСУ, три танка, две боевые машины и два внедорожника HMMWV, отметили в российском ведомстве.

Ранее в министерстве заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали и ранили на Николаево-Криворожском направлении 80 украинских военных.