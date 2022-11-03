Минобороны: ВС РФ за сутки поразили украинские подразделения в 158 районах

Согласно сообщению Минобороны РФ, российские военные за минувшие сутки нанесли удары по 96 подразделениям ВСУ, находившимся в 158 районах. Противник понёс большие потери в живой силе и военной технике, добавили в ведомстве.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении было отбито пять атак ВСУ, которые понесли значительные потери и были отброшены на исходные позиции.