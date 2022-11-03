ОК "Юг": снятие флага в Херсоне — это "провокация" с целью заманивания ВСУ

В пресс-службе оперативного командования "Юг" назвали исчезновение российского флага со здания Херсонской военно-гражданской администрации провокацией со стороны ВС РФ, чтобы заманить в город украинских военных.

"Это определённые провокации для того, чтобы создать впечатление, что населённые пункты оставлены, что в них безопасно. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, мы осознаём запланированную тактику действий", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появились фотографии и видео здания администрации Херсонской области, на котором нет российского флага.