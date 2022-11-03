Атака ВСУ в Харьковской области была успешно подавлена ВС РФ

Артиллерийские подразделения шестой армии Западной группировки войск РФ успешно отразили атаку ВСУ на харьковском направлении.

"Противник пошел в наступление, начал работать минометом по нашему переднему краю, позицию уже вскрыли, сейчас нужно скорректировать огонь своей артиллерии и подавить противника", — рассказал командир группы артразведки шестой армии Западной группировки войск с позывным "Удай" в разговоре с РИА Новости.

Это пояснение он дал, собираясь выполнять задачу по корректировке огня по позициям ВСУ.

По словам артиллериста, миномётный огонь со стороны ВСУ подавляли одновременно две батареи ВС РФ при помощи расчетов орудий САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С5 "Гиацинт-С".

Бойцы ВС РФ назвали отражённую атаку противника "хорошей работой".

"Поработали хорошо, наблюдатели наши видят, горит там что-то и взрывается боекомплект", — отметил один из военных группы по завершении артатаки.