Союзные силы продолжают активные действия в рамках СВО. Военнослужащие четвёртой бригады ЛНР предотвратили прорыв войск ВСУ, сообщает Народная милиция региона. Защитники республики несут боевое дежурство посменно для поддержания высокой боевой готовности.

"В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили. Такие вылазки часто бывают, но мы их предотвращаем. Противнику здесь не пройти", — доложил военный с позывным "Незлой".