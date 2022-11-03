Кадыров: Алаудинов назначен замкомандира 2-го армейского корпуса НМ ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что экс-секретарь Совета Безопасности ЧР Апты Алаудинов назначен заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики. Также ему присвоено очередное воинское звание генерал-майора.

"Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранён статус помощника главы ЧР. Отказать боевому генералу, тем более, моему БРАТУ я не могу", — написал чеченский лидер.

Со своей стороны, Кадыров выразил свои поздравления Алаудинову с назначением на ответственную должность.

"Я полностью уверен, что со всеми задачами командования он справится отлично, а хороших новостей с передовой станет ещё больше", — заключил он.

Ранее глава Чечни оригинально прокомментировал освобождение Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни.