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Генерал Соболев заявил, что армия России будет драться за Херсон

Силовые структуры

Херсон стратегически важен для России и сдать его военные ни в коем случае не должны. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Политик в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" опроверг планы о якобы готовящейся сдаче города.

По его словам, эвакуация жителей из Херсона указывает только на то, что российские военные будут за него драться.

"Сейчас наши силы на Украине наращиваются после частичной мобилизации, частично завершилось боевое слаживание мобилизованных. Силы растут", — заключил собеседник издания.

Ранее власти Херсонской области объяснили исчезновение флага России со здания администрации в центре.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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