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Военкор Селезнёв проинформировал об обстановке в Херсоне: ВС РФ без боя не уедут

Силовые структуры

Сегодня военные сводки пестрят заголовками, что российская армия уходит из Херсона. Даже флаг РФ со здания администрации сняли. Так ли всё печально в Херсоне на данный момент и чего ждать в ближайшем будущем рассказал донецкий военный корреспондент Денис Селезнёв с места событий.

Военкор Селезнёв проинформировал об обстановке в Херсоне: ВС РФ без боя не уедут

Снятие флага он объясняет тем, что из здания эвакуирована областная администрация, и логично, что флаг сейчас висит там, где эта администрация сейчас находится.

"Под эту "зраду" пошли сообщения, что снимают блокпосты и уходят, топят, взрывают, ломают… В очередной раз призываю вас, друзья, спокойнее ко всему относиться. Поберегите свои нервы. По Херсону добавить нечего — на самом деле, никто ничего не знает, происходящее там туманно. Если его решат оставить, то его оставят. Если его решат защищать, то его будут защищать, и ваши нервы и крики в Telegram на это не влияют", — цитирует Селезнёва "МК".

Военкор выразил сомнение по поводу того, что ВС РФ оставят областной центр. Единственной причиной для этого могут послужить военные соображения, добавил он.

"Конечно, идёт определенное затишье, потому что были дожди, и передвигаться стало совсем трудно. Возможно, когда грунт станет более мёрзлым, может появятся лучшие возможности. Но чтобы без боя сняли флаг и уехали… Это произойдет в последнюю очередь", — заключил Селезнёв.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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