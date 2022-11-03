Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают показывать боевые успехи в зоне специальной военной операции. Военнослужащие батальона "Спарта" продемонстрировали слаженную работу.
В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять замаскированные в лесополосе позиции противника. С помощью БПЛА была обнаружена 100-мм противотанковая пушка "Рапира". Огонь артиллерии незамедлительно уничтожил позицию врага.
Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, показывающий работу батальона.
Ранее сообщалось об уничтожении американской гаубицы М777 ВСУ под Херсоном.
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