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Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР уничтожили противотанковую пушку "Рапира" ВСУ

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают показывать боевые успехи в зоне специальной военной операции. Военнослужащие батальона "Спарта" продемонстрировали слаженную работу.

В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять замаскированные в лесополосе позиции противника. С помощью БПЛА была обнаружена 100-мм противотанковая пушка "Рапира". Огонь артиллерии незамедлительно уничтожил позицию врага.

Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, показывающий работу батальона.

Ранее сообщалось об уничтожении американской гаубицы М777 ВСУ под Херсоном.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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