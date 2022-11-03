Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР уничтожили противотанковую пушку "Рапира" ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают показывать боевые успехи в зоне специальной военной операции. Военнослужащие батальона "Спарта" продемонстрировали слаженную работу.

В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять замаскированные в лесополосе позиции противника. С помощью БПЛА была обнаружена 100-мм противотанковая пушка "Рапира". Огонь артиллерии незамедлительно уничтожил позицию врага.

Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, показывающий работу батальона.

Ранее сообщалось об уничтожении американской гаубицы М777 ВСУ под Херсоном.