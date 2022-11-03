Рогов: закладок со взрывчаткой на освобождённых территориях РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что закладки взрывчатых веществ украинскими военными готовились ещё до начала специальной операции, а они на освобождённых территориях исчисляются сотнями.

"Подобных закладок, как на Запорожской АЭС, на освобождённых территориях на самом деле сотни, даже не десятки", — сказал он в эфире телеканала Соловьев Live.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", он лично присутствовал при нескольких случаях их извлечениях, чтобы понять, как всё происходит.

"Большая часть закладок была в Мелитополе, Бердянске ещё до начала СВО!" — заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские боевики продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию из натовского оружия, также было получено сообщение о предотвращении теракта на ЗАЭС.