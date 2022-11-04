МАГАТЭ проверили все "заявленные" Россией объекты на следы "грязной бомбы" и подтвердило, что обвинения в адрес Киева — "фантазии" Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на Украине не создавали и не создают подобного оружия.
"Миссия МАГАТЭ посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская сторона якобы предоставила специалистам агентства "полную свободу" действий и передвижений при проверке.
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