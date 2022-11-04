Зеленский о проверке МАГАТЭ: "Грязная бомба" — фантазии России"

МАГАТЭ проверили все "заявленные" Россией объекты на следы "грязной бомбы" и подтвердило, что обвинения в адрес Киева — "фантазии" Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Украине не создавали и не создают подобного оружия.

"Миссия МАГАТЭ посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона якобы предоставила специалистам агентства "полную свободу" действий и передвижений при проверке.