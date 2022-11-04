Сивков об эвакуации людей из Херсона: дело не только в спасении жизней

Власти Херсонской области расширяют зону эвакуации не только с целью спасти мирных жителей, что несомненно первоочерёдная задача, но и избежать формирований диверсионных групп, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Как подчеркнул эксперт, кроме того это позволит сформировать ударные группы для масштабного наступления.

"Необходимо эвакуировать возможных людей, которые маскируются под гражданских и могут предоставлять противнику информацию о наших войсках", — пояснил Сивков в эфире "Царьграда".

По мнению военного эксперта, все предпосылки говорят о наступлении ВС РФ, но, вероятно, оно будет не раньше конца ноября, когда распутица замёрзнет.