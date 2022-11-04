Власти Херсонской области расширяют зону эвакуации не только с целью спасти мирных жителей, что несомненно первоочерёдная задача, но и избежать формирований диверсионных групп, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Как подчеркнул эксперт, кроме того это позволит сформировать ударные группы для масштабного наступления.
"Необходимо эвакуировать возможных людей, которые маскируются под гражданских и могут предоставлять противнику информацию о наших войсках", — пояснил Сивков в эфире "Царьграда".
По мнению военного эксперта, все предпосылки говорят о наступлении ВС РФ, но, вероятно, оно будет не раньше конца ноября, когда распутица замёрзнет.
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