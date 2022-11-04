Ходаковский о тотальном вранье: тяжёлая стадия — не хотеть правду слышать

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, какие проблемы вскрыл 2022 год.

Ходаковский рассказал о причинах, которые не позволили реализовать задуманное в этом году.

"Кто-то этот год назовёт годом несбывшихся надежд, я же назову его годом нереализованных возможностей. Самое значимое последствие этого года — вскрытие такого тотального явления, как враньё, и пока ещё робкие попытки борьбы с ним", — написал военачальник в своём микроблоге.

Он отметил две стадии: первая характеризуется нежеланием говорить правду, а вторая, более тяжёлая, — нежеланием слушать правду.

"И то, что этот год стал таким непростым и результативным — меньше, чем нам хотелось бы, — вина вранья, которое стало неизменным атрибутом любого массива информации, и которое приводит не просто к искажению картины, а к утрате доверия", — поделился своим мнением бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Ходаковский объяснил, что генерала Сергея Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении.