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Ситуация в СВО становится критической — ВС РФ каждый раз сталкивается с вызовами, такими как частичная мобилизация и обеспечение огромной армии. А киевский режим лишь пополняется современным оружием и тренирует боевиков.

Алкснис: американцы посмотрят, что спецоперация заглохла — и дадут Украине F-16

Об этом сообщил бывший депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис.

"Для проведения наступательных действий надо обеспечить превосходство, по крайней мере, 3 к 1, а мы с этой мобилизацией сейчас еле-еле обеспечим паритет. Хотя, говорят, что даже этого будет недостаточно, этих 300 тысяч на равную численность. Поэтому наступательные действия российская армия провести не может, она может только обороняться", — в эфире интернет-канала "Спец" отметил эксперт и подчеркнул, что на этом фоне ВСУ лишь набирают мощь.

Ходят разговоры, что сотня лётчиков из Украины проходят переучивание на самолёты F-16. И хотя Вашингтон утверждал, что не будет поставлять ударную авиацию Киеву, но постепенно, видя, что РФ ничего не может сделать и реально не может дать отпор, он поставит их, и положение армии России резко ухудшится, подытожил полковник ВВС.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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