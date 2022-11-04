Артиллерия третьей бригады НМ ДНР разносит опорные пункты ВСУ в Майорске

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют обнаруживать позиции противника.

Артиллерия третьей бригады НМ ДНР разносит опорные пункты ВСУ в Майорске. Военнослужащие, проследив за перемещениями украинских бойцов, выявили ряд опорных пунктов. Они были немедленно накрыты самоходной артиллерией.

Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу российских военных.

Напоминаем, ночью ВС РФ нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Николаеве.