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Артиллерия третьей бригады НМ ДНР разносит опорные пункты ВСУ в Майорске

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют обнаруживать позиции противника.

Артиллерия третьей бригады НМ ДНР разносит опорные пункты ВСУ в Майорске. Военнослужащие, проследив за перемещениями украинских бойцов, выявили ряд опорных пунктов. Они были немедленно накрыты самоходной артиллерией.

Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу российских военных.

Напоминаем, ночью ВС РФ нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Николаеве.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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