Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют обнаруживать позиции противника.
Артиллерия третьей бригады НМ ДНР разносит опорные пункты ВСУ в Майорске. Военнослужащие, проследив за перемещениями украинских бойцов, выявили ряд опорных пунктов. Они были немедленно накрыты самоходной артиллерией.
Telegram-канал Народной милиции ДНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу российских военных.
Напоминаем, ночью ВС РФ нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Николаеве.
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