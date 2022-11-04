Неонацисты несут большие потери: "Грады" ведут массированный обстрел ВСУ

Артиллерия группировки "О" круглосуточно наносит удары по украинским националистам на Краснолиманском направлении.

Эти удары очень мешают боевикам ВСУ готовить масштабное наступление, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны спецоперации.

Военкоры сообщают также, что нацисты несут весьма ощутимые потери. Предоставлено видео, где на кадрах можно видеть обстрел отряда "Отважных" позиций бандеровцев киевской власти из реактивных систем залпового огня "Град".

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении разведчики "Отважных" уничтожили опорный пункт ВСУ.