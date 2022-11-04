Белоруссия перехватила украинский беспилотник в одном километре от границы

Гомельские пограничники перехватили беспилотник, принадлежащий Украине. Об этом сообщили в пресс-службе погранкомитета Белоруссии.

По информации ведомства, инцидент зафиксировали 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы. Отмечается, что в Гомельском районе пограничники заметили дрон, который направлялся со стороны Украины на территорию республики.

"Его удалось принудительно посадить", — прокомментировали в ведомстве.

Эксперты проанализировали информацию с устройства и выяснили, что бесполтник действительно запустила украинская сторона. Как пояснили специалисты, дрон находился под управлением военизированных подразделений, которые базируются неподалёку от белорусской границы.

В погранкомитете также подчеркнули, что с помощью этого беспилотника украинские военные осуществляли разведку и проводили тренировки по сбросу взрывчатки. Официальный Минск начал дополнительную проверку по факту обнаружения дрона.

Ранее руководитель пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что республика даст адекватный ответ в случае провокаций Киева.