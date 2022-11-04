Эксклюзивные кадры поражения российским дроном-камикадзе "Ланцет" украинского военного катера оказались в распоряжении издания РИА Новости.
Катер военно-морских сил Украины был замечен в акватории Днепра. Съемку вёл разведывательный беспилотник.
Далее видно, как модернизированный дрон-камикадзе точно попадает в катер и поражает его, после чего он начинает дымиться.
Отметим, базовая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет" способна нести боевую часть в три килограмма. Дрон может развивать максимальную скорость 110 километров в час при дальности действия — 40 километров.
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