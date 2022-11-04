Сивков: мобильная установка для ракеты "Циркон" сделает её неуязвимой для ПВО

В России создали мобильную пусковую установку под гиперзвуковую ракету "Циркон". Новая разработка даёт ряд преимуществ. Об этом рассказали военные эксперты в беседе с изданием "Взгляд".

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош сообщает, что пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применения. Ранее для ракет "Циркон" использовали морские носители.

"А вот мобильный сухопутный вариант — это новый шаг", — сказал Бартош.

Поскольку этот вид вооружения является дорогостоящим, применять его следует только для решения стратегических задач, ударов по крупным базам или центрам военного управления.

Доктор военных наук Константин Сивков считает "Циркон" неуязвимым для ПВО оружием, которое способно поражать цели на расстоянии от 1000 до 1000 км.

"Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации", — отметил эксперт.