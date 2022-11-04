В подконтрольной ВСУ части Марьинки началась эвакуация мирных жителей

В городе Марьинка в Покровском районе ДНР происходит активная эвакуация всего мирного населения, сообщает Национальная полиция Украины. Уточняется, что в населённом пункте отсутствуют свет, вода и газ.

Ранее стало известно, что ВС РФ развивают наступательную операцию на направлении Марьинка — Угледар. Юго-западная линия от Донецка становится одной из стратегически важных, пишет "Военное обозрение".

По данным источника, часть территории Марьинки перешла под контроль ВС РФ. При этом отмечается минимальное продвижение наших войск на данном участке фронта, поскольку ВСУ удалось превратить Марьинко-Красногорский рубеж в один из самых укреплённых районов на территории Донбасса.