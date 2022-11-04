По сообщению Минобороны, силы российской военной авиации нанесли высокоточные удары по двум украинским военным заводам, находящимся в Харькове и Павлограде.
В Павлограде Днепропетровской области был нанесён удар по производству ракетных двигателей, а в Харькове были поражены цеха, в которых производились боеприпасы к системам залпового огня.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — отмечается в сводке Минобороны.
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