Путин: "Попытки выбить почву из-под ноги у России обречены на провал"

Попытки выбить почву из-под ног у РФ обречены на провал.

Об этом на встрече с историками и представителями традиционных религий Российской Федерации в День народного единства заявил президент страны Владимир Путин.

"Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", — подчеркнул лидер России.

По его словам, необходимо защищать подлинную историю государства и героев Отечества.

Также он отметил, что Запад долго внедрял на Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался "поднести фитиль" к распаду России.

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