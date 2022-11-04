Попытки выбить почву из-под ног у РФ обречены на провал.
Об этом на встрече с историками и представителями традиционных религий Российской Федерации в День народного единства заявил президент страны Владимир Путин.
"Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно", — подчеркнул лидер России.
По его словам, необходимо защищать подлинную историю государства и героев Отечества.
Также он отметил, что Запад долго внедрял на Украине псевдоценности, перекроил сознание миллионов людей, пытался "поднести фитиль" к распаду России.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".