Сивков: ВСУ планомерно приближаются к ловушке

Выбранная командованием ВС РФ на одном из самых сложных отрезков фронта — в районе Красного Лимана — стратегия провоцирования противника на активные боевые действия грамотна и эффективна, считает военный эксперт Константин Сивков.

Как он пояснил в интервью изданию "Царьград", ВСУ сейчас "планомерно приближаются к ловушке".

Военэксперт отметил, что крупная группировка ВСУ, располагающаяся в непосредственной близости от города, регулярно (и безуспешно) пытается контрнаступать, чем лишь изматывает своих бойцов.

"В этом регионе у нас сформирована прочная оборона, мы создаём предпосылки к тому, чтобы враг продолжал нас контратаковать. Это нужно для того, чтобы и дальше изматывать украинские войска и уничтожать личный состав и боевую технику сил киевского режима", — объяснил Сивков, подчеркнув, что боевой потенциал ВСУ уже почти утрачен — у них мало людей, техники и вооружений. — На полномасштабные операции они (ВСУ) сейчас не способны".