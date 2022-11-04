Выбранная командованием ВС РФ на одном из самых сложных отрезков фронта — в районе Красного Лимана — стратегия провоцирования противника на активные боевые действия грамотна и эффективна, считает военный эксперт Константин Сивков.
Как он пояснил в интервью изданию "Царьград", ВСУ сейчас "планомерно приближаются к ловушке".
Военэксперт отметил, что крупная группировка ВСУ, располагающаяся в непосредственной близости от города, регулярно (и безуспешно) пытается контрнаступать, чем лишь изматывает своих бойцов.
"В этом регионе у нас сформирована прочная оборона, мы создаём предпосылки к тому, чтобы враг продолжал нас контратаковать. Это нужно для того, чтобы и дальше изматывать украинские войска и уничтожать личный состав и боевую технику сил киевского режима", — объяснил Сивков, подчеркнув, что боевой потенциал ВСУ уже почти утрачен — у них мало людей, техники и вооружений. — На полномасштабные операции они (ВСУ) сейчас не способны".
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