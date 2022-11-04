Российский лидер Владимир Путин сказал, что для Запада Украины словно не существует. Об этом свидетельствует характер сражений в этой стране, отметил президент.
"Украинцев бросают, как в топку", — подчеркнул глава РФ во время мероприятия в честь десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.
По мнению Путина, Киев является жертвой русофобии.
Ранее руководитель России заявил, что никто не сможет дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Вместе с этим президент обвинил Запад во внедрении ложных ценностей на Украине.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".