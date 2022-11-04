Марков о визите Салливана в Киев: Втягивание НАТО в военную операцию в Херсоне?

Политолог Сергей Марков выдвинул несколько версий по поводу цели визита советника Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев.

Марков обратил внимание на то, что совещаться с Владимиром Зеленским Салливан приехал лично, не доверяя сверхсекретным каналам связи.

"Ему нужно встретиться не только с Зеленским, но и с главными силовиками на Украине и с их американскими и британскими кураторами. Очевидно, что Саливан и Зеленский задумали что-то важное и тайное", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков считает, что представитель США и Украины разрабатывают в Киеве заговор "против всеобщего мира".

Он выдвинул три версии, которые могли бы объяснить цель встречи политиков.

1. Всё-таки взрыв грязной ядерной бомбы?

2. Втягивание войск НАТО в военную операцию в Херсоне?

3. Какой-то выдающийся теракт?

Ранее Сергей Марков объяснил, что Битва за Херсон имеет большое политическое значение.