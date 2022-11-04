Политолог Сергей Марков выдвинул несколько версий по поводу цели визита советника Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев.
Марков обратил внимание на то, что совещаться с Владимиром Зеленским Салливан приехал лично, не доверяя сверхсекретным каналам связи.
"Ему нужно встретиться не только с Зеленским, но и с главными силовиками на Украине и с их американскими и британскими кураторами. Очевидно, что Саливан и Зеленский задумали что-то важное и тайное", — написал политолог в своём микроблоге.
Марков считает, что представитель США и Украины разрабатывают в Киеве заговор "против всеобщего мира".
Он выдвинул три версии, которые могли бы объяснить цель встречи политиков.
1. Всё-таки взрыв грязной ядерной бомбы?
2. Втягивание войск НАТО в военную операцию в Херсоне?
3. Какой-то выдающийся теракт?
Ранее Сергей Марков объяснил, что Битва за Херсон имеет большое политическое значение.
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