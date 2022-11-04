Разведка ВС РФ взяла в плен ДРГ, в составе которой были французы и бельгийцы

Украинские войска предприняли очередную попытку наступление в районе Кременной. Однако артиллерийский огонь российской армии заставил противника отступить. Об этом заявил военный корреспондент Telegram-канала "Старше Эдды".

Также, сегодня, 4 ноября, разведка ВС РФ взяла в плен диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), в составе которой были французы и бельгийцы. Сейчас наёмники утверждают, что являются блогерами и корреспондентами.

"Их конечно допросят и выяснят, для какого такого издания данные граждане трудились", — отметил военкор.