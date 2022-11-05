Арестович: попытки Путина выйти на переговоры с США были обречены на провал

В ходе визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал усилить поддержку Украины и поставить ещё партию тяжёлого оружия, сообщил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

Так, по словам Арестовича, США анонсировали поставки:

240 танков Т-72,

БТР,

больше тысячи БПЛА,

системы ПВО,

40 бронекатеров.

По словам советника ОП, кроме военной помощи, стороны обсудили текущую политическую ситуацию и пришли к выводу, что "переговоры невозможны".

"Попытки (Владимира. — Прим. ред.) Путина выйти на переговоры с Соединёнными Штатами без Украины заранее были обречены на провал. Никаких переговоров без Украины не будет. Поддержка будет осуществляться до полной победы Украины", — резюмировал Арестович.