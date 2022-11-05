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Арестович: попытки Путина выйти на переговоры с США были обречены на провал

Силовые структуры

В ходе визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал усилить поддержку Украины и поставить ещё партию тяжёлого оружия, сообщил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

Так, по словам Арестовича, США анонсировали поставки:

  • 240 танков Т-72,
  • БТР,
  • больше тысячи БПЛА,
  • системы ПВО,
  • 40 бронекатеров.

По словам советника ОП, кроме военной помощи, стороны обсудили текущую политическую ситуацию и пришли к выводу, что "переговоры невозможны".

"Попытки (Владимира. — Прим. ред.) Путина выйти на переговоры с Соединёнными Штатами без Украины заранее были обречены на провал. Никаких переговоров без Украины не будет. Поддержка будет осуществляться до полной победы Украины", — резюмировал Арестович.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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