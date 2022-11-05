Тела выносит на берег: офицер ВС РФ о попытках прорыва ДРГ в Энергодар

Попытка диверсионно-разведывательных групп ВСУ высадится у берегов Энергодара закончилась потоплением лодок и гибелью украинских боевиков, рассказал офицер ВС РФ на условиях анонимности.

По его словам, когда несколько лодок подошли на расстояние огневого поражения, ВС РФ нанесли по ним удар. Как подчеркнул боец, складывается впечатление, что ВСУ осознанно "идут на самоубийство".

"Было несколько случаев, когда тела диверсантов выносило на наш берег, у них стандартное диверсионное оборудование — взрывчатка, рации, автоматы. По сути, это всё напоминает утилизацию ВСУ", — рассказал офицер в беседе с "Украиной.ру".

Российский военный подчеркнул, что украинское командование направляет своих боевиков на верную гибель.