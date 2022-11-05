Рогов: Зеленский обязан "не получить по ушам" в СВО до выборов в США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поставлена задача от американских демократов показать успех хотя бы на одном из фронтовых направлений до промежуточных выборов в США, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, вероятно, украинский лидер тесно связан с Демократической партией США и просто "обязан" показать американцам, что поддержка Вашингтона ведёт к успеху в борьбе против России.

"Напрямую (киевским силовикам. — Прим. ред.) спущен приказ Зеленского о том, что к выборам в США необходимы результаты, успехи на фронте, — пояснил Рогов в беседе с ТАСС. — И если они не успеют в ответ получить по ушам, а будут кадры, что Украина вроде бы как наступает, то это можно продать как победу американским избирателям".

По словам Рогова, абсолютно неважно какое реальное положение дел ВСУ на фронте, важен пиар, чтобы демократы могли обосновать многомиллиардную помощь Украине и переизбраться в Сенат и Конгресс США.