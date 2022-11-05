Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о некомпетентности командиров на фронте, которая приводит к потерям от "дружественного" огня.

Ходаковский объяснил причины стрельбы своих по своим.

"После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру — шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров — особенно артиллеристов", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он рассказал историю о том, как на головы его бойцов стали "сыпаться мины". Выяснилось, что это делало подразделение ВС РФ, выполняя приказ стрелять по точке на карте.

"И такого столько было…", — пожаловался военачальник, поведав, как погиб танковый экипаж от расставленных своими же минах на маршрутах.

Ходаковский констатирует, что подобные глупости продолжаются. Он рассказал о влетевшем нынешней ночью в вырытый своими ров экипажах "уралов".

"В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию — пора расти", — отметил военачальник.

Ранее Александр Ходаковский высказался о тотальном вранье и нежелании слышать правду.