Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне специальной военной операции. В арсенале российских бойцов имеются беспилотники.
Артиллеристы 11-го полка ДНР уничтожили гаубицу "Мста-Б" Вооружённых сил Украины. Огневая позиция установки противника была замечена в лесополосе. Сразу после её обнаружения по гаубице был открыт артиллерийский огонь, в результате орудие было уничтожено.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с кадрами ударов по установке ВСУ.
Ранее сообщалось об уничтожении машины ВСУ бойцами ОБТФ "Каскад" ДНР на Угледарском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.