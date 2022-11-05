Артиллеристы 11-го полка НМ ДНР уничтожили гаубицу "Мста-Б" ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне специальной военной операции. В арсенале российских бойцов имеются беспилотники.

Артиллеристы 11-го полка ДНР уничтожили гаубицу "Мста-Б" Вооружённых сил Украины. Огневая позиция установки противника была замечена в лесополосе. Сразу после её обнаружения по гаубице был открыт артиллерийский огонь, в результате орудие было уничтожено.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с кадрами ударов по установке ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении машины ВСУ бойцами ОБТФ "Каскад" ДНР на Угледарском направлении.