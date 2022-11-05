МО Нидерландов сообщило о передаче Украине 45 танков Т-72 Советского Союза

Представители голландского Министерства обороны сообщают о готовящейся к отправке помощи Украине. В рамках неё предполагается передача стране 45-ти танков Т-72, произведённых в Советском Союзе.

До этого момента информации о наличии на вооружении боевых машин у Нидерландов не было, сообщает "Военное обозрение". Журналисты задали вопрос ведомству, однако ответ не получили. Высказываются предположения, что танки были поставлены для передачи странам Восточной Европы. Возможно, Нидерланды собирались модернизировать их, чтобы продать в третьи страны. Однако сейчас принято решение об их отправке на Украину.