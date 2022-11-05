Пленный боец ВСУ рассказал о недостатках оружия НАТО: стреляет через раз

У оружия, которое поставляют Киеву страны НАТО, есть много недостатков. Об этом рассказал пленный боец вооружённых сил Украины (ВСУ) в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что видел шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW с севшими батареями и гранатомёты Javelin, к которым нет блоков управления.

"Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней", — пояснил он.

Однако если боец потеряет пусковую установку, за которую он отвечает, то ему грозит суд.

По его словам, также через раз стреляли шведские гранатомёты АТ-4, поскольку они сырые и могли взорваться, как только вылетел боеприпас.

В основном используется старое советское вооружение, например, гранатомёты РПГ-7, которое вечно, и с ним никогда не бывает никаких проблем, если оно правильно хранится, заключил пленный ВСУ.