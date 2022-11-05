У оружия, которое поставляют Киеву страны НАТО, есть много недостатков. Об этом рассказал пленный боец вооружённых сил Украины (ВСУ) в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что видел шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW с севшими батареями и гранатомёты Javelin, к которым нет блоков управления.
"Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней", — пояснил он.
Однако если боец потеряет пусковую установку, за которую он отвечает, то ему грозит суд.
По его словам, также через раз стреляли шведские гранатомёты АТ-4, поскольку они сырые и могли взорваться, как только вылетел боеприпас.
В основном используется старое советское вооружение, например, гранатомёты РПГ-7, которое вечно, и с ним никогда не бывает никаких проблем, если оно правильно хранится, заключил пленный ВСУ.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.