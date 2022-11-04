Жена морпеха ВСУ: Киев вызволяет из плена в первую очередь известных военных

Украина действует в своих интересах, а не в интересах простых людей. Киев возвращает из плена известных военных, в то время как судьба простых бойцов его не интересует. Такое мнение высказала жена морпеха вооружённых сил Украины Павла Ашифина, который пропал без вести после боёв в Мариуполе.

Киевские власти никак не помогли ей в поиске и возвращении мужа домой. Женщина раскритиковала украинских чиновников и заявила, что прошла все круги ада.

По её словам, для Украины не интересны простые защитники Мариуполя, которые стали в один миг предателями, поскольку сдались в плен.

И как бы громко не заявлял президент Владимир Зеленский, что страна борется за каждого пленного, факт остаётся фактом — борются только за распиареных, заключила Марина Ашифина.