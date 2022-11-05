Пленный диверсант ВСУ: боевики "Айдара"* убивали своих из-за денег

Боевики из националистического батальона "Айдар"* убивали своих же за неподелённые деньги. Об этом рассказал украинский диверсант, попавший в плен к российским военным, в интервью корреспонденту телеканала "Звезда".

По его словам, в нацбате крутились большие деньги, а распределением финансовых средств занимались определённые командиры. Однако они зачастую клали себе в карман гораздо больше положенного.

И когда один из националистов с позывным "Рубеж" решил сдать их украинским спецслужбам — его просто взорвали, когда он пошёл купаться, заявил пленный.

Он добавил, что потом придумали целую историю про самоубийство из-за неразделённой любви.

В "Айдаре"* такие "несчастные случаи" с боевиками происходили не раз. Только за время службы этого диверсанта их было четыре.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.