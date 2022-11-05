Подоляка: затишье в Херсоне указывает на подготовку к очень важным событиям

Никаких серьёзных активных наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине в пятницу, 4 ноября, не было. Однако очевидно, что "нечто очень интересное и грандиозное" готовится в Херсоне в районе правого берега. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он считает, что ситуация "очень тёмная", но она в любом случае говорит о том, что обе стороны серьёзно готовятся к действиям, которые могут привести к самым неожиданным последствиям, как для одной, так и для другой стороны.

Это может быть как уход российской армии на левый берег Днепра, так и освобождение в обозримой перспективе большей части города Николаева от оккупационного режима Зеленского, предположил аналитик.

Армия России серьёзно готовится к обороне, а отсюда и опасения украинского командования, что в Херсоне для вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят ловушку.

Есть ещё некоторая информация, которая говорит о том, что в ближайшую неделю развязка в этом районе должна произойти, заключил Подоляка в своём Telegram-канале.