Клупов: на Украине много наёмников из-за исчерпания мобилизационного ресурса

В зоне спецоперации на Украине всё чаще можно услышать иностранную речь. Численность наёмников, прибывших противостоять ВС РФ, на некоторых направлениях превышает 70%.

Ветеран военной разведки, герой РФ Рустем Клупов пояснил в беседе с "МК", что концентрация иностранцев объясняется иссякающими запасами резервов Украины.

"Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников, (в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане), а ещё и тем, что всё чаще в плен попадают люди уже зрелого и даже пожилого возраста", — рассказал эксперт.

Клупов отметил, что у Киева не осталось и собственной боевой техники, вследствие чего ВСУ пользуются иностранной.

"Это значит, что мы перелопатили, а они израсходовали все свои запасы "Варшавского договора", — сказал эксперт.